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В США задержали пловчиху Ефимову
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СМИ: Полиция Лос-Анджелеса подтвердила задержание пловчихи Ефимовой 

RT на русском 28 февраля 2018
Полиция Лос-Анджелеса подтвердила задержании пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал женщину по имени Юлия Ефимова, — заявил офицер Найт.
Отмечается, что она был отпущена под залог в размере $5 тысяч.
Ранее глава CAS рассказал, почему российская пловчиха Юлия Ефимова, которая была дисквалифицирована на полтора года за применение допинга, была допущена к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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