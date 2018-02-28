В США задержали пловчиху Ефимову

СМИ: Полиция Лос-Анджелеса подтвердила задержание пловчихи Ефимовой

«Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал женщину по имени Юлия Ефимова, — заявил офицер Найт. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила задержании пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой . Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что она был отпущена под залог в размере $5 тысяч.

Ранее глава CAS рассказал, почему российская пловчиха Юлия Ефимова, которая была дисквалифицирована на полтора года за применение допинга, была допущена к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.