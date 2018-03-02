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«Тур де Франс» может отказаться от приглашения подиум-герлз
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«Тур де Франс» может отказаться от приглашения подиум-герлз в 2018 году 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Организаторы велогонки "Тур де Франс" планируют отказаться от идеи приглашения подиум-герлз. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Times.
Подиум-герлз встречают спортсменов перед началом гонки, а также принимают участие в награждении велогонщиков после финиша. В 2017 году организаторы шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" первыми из серии Гранд-тура отказались от приглашении подиум-герлз.
"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года. В 2018 году "Тур де Франс" пройдет с 7 по 29 июля.
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