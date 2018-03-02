Елисеев переизбран президентом Всероссийской федерации самбо

Сергей Елисеев единогласным решением был переизбран президентом Всероссийской федерации самбо (ВФС) на новый четырехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Решение об избрании Елисеева было принято 1 марта на отчетно-выборной конференции ВФС, на которой присутствовали представители 44 региональных спортивных федераций.

Елисеев впервые был избран главой федерации в 2002 году. В 2006, 2010 и 2014 годах его переизбирали на четырехлетний срок. Также Елисеев с 2004 года занимает должность президента Европейской федерации самбо.