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Елисеев переизбран президентом Всероссийской федерации самбо
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Елисеев переизбран президентом Всероссийской федерации самбо 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: ТАСС
Сергей Елисеев единогласным решением был переизбран президентом Всероссийской федерации самбо (ВФС) на новый четырехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Решение об избрании Елисеева было принято 1 марта на отчетно-выборной конференции ВФС, на которой присутствовали представители 44 региональных спортивных федераций.
Елисеев впервые был избран главой федерации в 2002 году. В 2006, 2010 и 2014 годах его переизбирали на четырехлетний срок. Также Елисеев с 2004 года занимает должность президента Европейской федерации самбо.
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