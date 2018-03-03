Велогонщица Гончарова сравнила омниум с гонкой на выживание

Российская велогонщица Александра Гончарова , которая стала десятой в омниуме (дисциплина в трековом велоспорте — "Газета.Ru" ) на чемпионате мира в Апелдорне, поделилась впечатлениями от гонки. Слова Гончаровой приводит "Р-Спорт".

"Можно сказать, что омниум сегодня с такими завалами был на выживание. Оба падения были очень тяжелыми и прямо передо мной, благодаря удаче только смогла увильнуть и не наехать на них. Омниум с четырьмя групповыми видами — это как подобие выступления на шоссе, очень тяжелый вид. Сегодня у меня не сложилась гонка с выбыванием, пришлось отыгрывать в групповой гонке", — сказала она.

Ранее сообщалось, что комиссар Международного союза велосипедистов (UCI) попал в большой завал на чемпионате мира в Апелдорне.