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Гончарова сравнила омниум с гонкой на выживание
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Велогонщица Гончарова сравнила омниум с гонкой на выживание 

Газета.Ru 3 марта 2018
Фото: Федерация велосипедного спорта России
Российская велогонщица Александра Гончарова, которая стала десятой в омниуме (дисциплина в трековом велоспорте — "Газета.Ru") на чемпионате мира в Апелдорне, поделилась впечатлениями от гонки. Слова Гончаровой приводит "Р-Спорт".
"Можно сказать, что омниум сегодня с такими завалами был на выживание. Оба падения были очень тяжелыми и прямо передо мной, благодаря удаче только смогла увильнуть и не наехать на них. Омниум с четырьмя групповыми видами — это как подобие выступления на шоссе, очень тяжелый вид. Сегодня у меня не сложилась гонка с выбыванием, пришлось отыгрывать в групповой гонке", — сказала она.
Ранее сообщалось, что комиссар Международного союза велосипедистов (UCI) попал в большой завал на чемпионате мира в Апелдорне.
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