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«Севилья» в родных стенах победила «Атлетик»
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«Севилья» в родных стенах победила «Атлетик» 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
«Севилья» на своём поле одержала победу над «Атлетиком» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 27-й минуте Луис Мурьель вывел андалузскую команду вперёд, а спустя пять минут Франко Васкес удвоил счёт. Во втором тайме зрители матча забитых голов не увидели.
«Севилья» набрала 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Атлетик» (32) располагается на 12-й позиции.
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