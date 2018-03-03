«Севилья» в родных стенах победила «Атлетик»

«Севилья» на своём поле одержала победу над «Атлетиком» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте Луис Мурьель вывел андалузскую команду вперёд, а спустя пять минут Франко Васкес удвоил счёт. Во втором тайме зрители матча забитых голов не увидели.

«Севилья» набрала 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Атлетик» (32) располагается на 12-й позиции.