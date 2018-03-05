Гол Товена на 95-й минуте спас «Марсель» от поражения в матче с «Нантом»

«Марсель» вырвал ничью у «Нанта» в матче 28-го тура чемпионата Франции (1:1). Подопечные Клаудио Раньери уже на 11-й минуте открыли счет, а провансальцы смогли сравнять лишь на 95-й.