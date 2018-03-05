Ещё
Команда Крюково заняла первое место в первом туре игр X окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по мини-футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда Крюково заняла первое место в первом туре игр X окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по мини-футболу 

Управа района Крюково 5 марта 2018
Фото: Управа района Крюково
3 марта 2018 года прошёл первый тур игр X окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по мини-футболу, среди мужчин 18 лет +, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех». Команда Крюково играла против сборной команды района Старое Крюково и Матушкино. Наша команда победила в этих встречах и лидирует в первенстве с 6 очками.
Результаты игр тура:
«Савёлки» — «Силино» 6-2  «Крюково» — «Старое Крюково» 6-2  «Силино» — «Матушкино» 6-3  «Старое Крюково» — «Савёлки» 6-3  «Матушкино» — «Крюково» 4-9  Впереди у ребят игры 4 марта 2018 года с командами района Савёлки и Силино. Успехов Вам футболисты Крюково.
Управа района Крюково: последние новости
Мини-футбол молодых 18 лет + В Крюково состоялся турнир по бадминтону Юнкоры из района Крюково поделились своими взглядами на проблемы экологии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением8
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение