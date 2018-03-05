Команда Крюково заняла первое место в первом туре игр X окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по мини-футболу

3 марта 2018 года прошёл первый тур игр X окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018» по мини-футболу, среди мужчин 18 лет +, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех». Команда Крюково играла против сборной команды района Старое Крюково и Матушкино. Наша команда победила в этих встречах и лидирует в первенстве с 6 очками.

Результаты игр тура:

«Савёлки» — «Силино» 6-2 «Крюково» — «Старое Крюково» 6-2 «Силино» — «Матушкино» 6-3 «Старое Крюково» — «Савёлки» 6-3 «Матушкино» — «Крюково» 4-9 Впереди у ребят игры 4 марта 2018 года с командами района Савёлки и Силино. Успехов Вам футболисты Крюково.