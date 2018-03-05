«Князь» снова лучший

Фото с ресурса mini-football76.ru Приятная новость для всех поклонников мини-футбола. Владимирский клуб «Князь Владимир» в минувшее воскресенье вновь стал победителем Первенства Ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо» по мини-футболу среди любительских команд.

«Взойти на трон» владимирскому клубу позволила победа над ярославской командой «Демиург-Буревестник». Матч проходил в Иваново. После первого тайма «Князь Владимир» вёл всего лишь со счётом 1:0. В начале второго тайма владимирцам удалось удвоить преимущество, а за 6 минут до конца встречи ярославцы проигрывали со счётом 1:4. Отчаянный штурм ворот «Князя Владимира» закончился вторым забитым мячом. Но после этого пропустил ещё трижды. Как итог — победа владимирской команды 7:2.

В этот же день прошли ещё две встречи — ивановский «Страйк» сыграл с «Князь Владимиром», а затем ещё один матч провёл против «Демиург-Буревестника». Обе игры ивановские футболисты выиграли.

После победы в Первенстве Межрегиональной мини-футбольной лиги «Князь Владимир» выступит в финальной части Первенства страны.