Ещё
«Князь» снова лучший
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Князь» снова лучший 

ТВ-МИГ 5 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса mini-football76.ru  Приятная новость для всех поклонников мини-футбола. Владимирский клуб «Князь Владимир» в минувшее воскресенье вновь стал победителем Первенства Ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо» по мини-футболу среди любительских команд.
«Взойти на трон» владимирскому клубу позволила победа над ярославской командой «Демиург-Буревестник». Матч проходил в Иваново. После первого тайма «Князь Владимир» вёл всего лишь со счётом 1:0. В начале второго тайма владимирцам удалось удвоить преимущество, а за 6 минут до конца встречи ярославцы проигрывали со счётом 1:4. Отчаянный штурм ворот «Князя Владимира» закончился вторым забитым мячом. Но после этого пропустил ещё трижды. Как итог — победа владимирской команды 7:2.
В этот же день прошли ещё две встречи — ивановский «Страйк» сыграл с «Князь Владимиром», а затем ещё один матч провёл против «Демиург-Буревестника». Обе игры ивановские футболисты выиграли.
После победы в Первенстве Межрегиональной мини-футбольной лиги «Князь Владимир» выступит в финальной части Первенства страны.
ТВ-МИГ: последние новости
Пять спортшкол получат 31 млн рублей Четыре пауэрлифтера 33 региона - в сборной России Гусевские и собинские танцоры победили на фестивале «Танцевальная оСобинка»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением8
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение