Спортсмен из РФ поднял 426 кг, несмотря на кровь из носа

Российский тяжелоатлет Михаил Шивляков занял третье место на международном турнире Arnold Strongman Classic 2018.
Как пишет Life.ru, когда омич Шивляков поднимал штангу весом 426 кг, от давления у него из носа пошла кровь.
Золото соревнований досталось исполнителю роли Горы (Грегора Клигана) в сериале «Игра престолов»: исландец Хафтор Юлиус Бьернссон является многократным победителем соревнований по пауэрлифингу и носит титул самого сильного человека планеты.
Второе место занял американец Брайан Шоу.
Спортивный фестиваль Arnold Strongman Classic, организованный актером и бодибилдером Арнольдом Шварценеггером, прошел в 30-й раз. В соревнованиях приняли участие более 18 тысяч спортсменов, выступающих в 75 видах спорта.