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Спортсмен из РФ поднял 426 кг, несмотря на кровь из носа
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Спортсмен из РФ поднял 426 кг, несмотря на льющуюся кровь из носа 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: kp.ru
Российский тяжелоатлет Михаил Шивляков занял третье место на международном турнире Arnold Strongman Classic 2018.
Как пишет Life.ru, когда омич Шивляков поднимал штангу весом 426 кг, от давления у него из носа пошла кровь.
Золото соревнований досталось исполнителю роли Горы (Грегора Клигана) в сериале «Игра престолов»: исландец Хафтор Юлиус Бьернссон является многократным победителем соревнований по пауэрлифингу и носит титул самого сильного человека планеты.
Второе место занял американец Брайан Шоу.
Спортивный фестиваль Arnold Strongman Classic, организованный актером и бодибилдером Арнольдом Шварценеггером, прошел в 30-й раз. В соревнованиях приняли участие более 18 тысяч спортсменов, выступающих в 75 видах спорта.
 Ещё 14 источников 
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