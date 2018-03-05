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LIVE: Пресс-конференция, посвященная Чемпионату мира по зимнему плаванию в Таллинне
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LIVE: Пресс-конференция, посвященная Чемпионату мира по зимнему плаванию в Таллинне 

Sputnik Эстония 5 марта 2018
Фото: Sputnik Эстония
Пресс-конференция, посвященная Чемпионату мира по зимнему плаванию, который пройдет в Таллинне с 6 по 10 марта.
Подробнее: В пресс-центре Sputnik Эстония расскажут о зимнем плавании >>
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