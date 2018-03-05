LIVE: Пресс-конференция, посвященная Чемпионату мира по зимнему плаванию в Таллинне

Пресс-конференция, посвященная Чемпионату мира по зимнему плаванию, который пройдет в Таллинне с 6 по 10 марта. Подробнее: В пресс-центре Sputnik Эстония расскажут о зимнем плавании >>