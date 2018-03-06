Гол Эрнандеса принес «Сельте» победу над «Лас-Пальмасом» в чемпионате Испании

«Сельта» из Виго обыграла «Лас-Пальмас» в матче 27-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Хонни и Педро Эрнандес. У гостей мяч забил Эрик Экспозито.

"Лас-Пальмас" не смог одержать победу в чемпионате Испании в пятом матче подряд.

Футбол. Чемпионат Испании. 27-й тур "Сельта" (Виго) — «Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — 2:1 Голы: 0:1 — Экспозито, 53; 1:1 — Хонни, 62; 2:1 — Эрнандес, 89