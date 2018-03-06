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Финал школьной спортивной лиги по мини-футболу состоится 7 марта
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Финал школьной спортивной лиги по мини-футболу состоится 7 марта 

Вечерняя Москва 6 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Решающие матчи начнутся в 15:30 на тренировочной базе сборной России в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».
За звание лучших будут бороться юноши 13–14 лет. Ради того, чтобы добраться до финала, им пришлось обойти множество соперников — школьная лига включает 30 тысяч юных спортсменов из 3,7 тысячи команд.
— В городском финале соревнований за победу будут бороться четыре лидирующие команды футболистов. А победители представят столицу на Всероссийских соревнованиях в своих возрастных группах, — сообщил «Вечерке» представитель оргкомитета турнира Роман Чуканов.
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