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Пятикратная чемпионка ОИ стала послом Москвы на ЧМ-2018
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Пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина стала послом Москвы на ЧМ-2018 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
Специальный сертификат Ромашиной вручил руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев во время мероприятия в честь празднования ста дней до начала мирового первенства.
Российская синхронистка становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Пекине, Лондоне и в Рио-де-Жанейро. Кроме того, Ромашина 18 раз выигрывала чемпионат мира.
Помимо 28-летней российской синхронистки послами столицы России являются известный телекомментатор Дмитрий Губерниев, чемпионка Паралимпиады 2008 и 2012 года Олеся Владыкина, а также трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.
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