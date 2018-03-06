Пятикратная чемпионка ОИ стала послом Москвы на ЧМ-2018

Пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина стала послом Москвы на ЧМ-2018

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС

Специальный сертификат Ромашиной вручил руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев во время мероприятия в честь празднования ста дней до начала мирового первенства.

Российская синхронистка становилась олимпийской чемпионкой на Играх в Пекине, Лондоне и в Рио-де-Жанейро. Кроме того, Ромашина 18 раз выигрывала чемпионат мира.