«Синара» разгромила «Автодор» в ЧР по мини-футболу 

Екатеринбургская «Синара» на своей площадке разгромила смоленский «Автодор» в матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 7:1. По два раза в составе хозяев отличились Николай Шистеров и Валерий Дёмин.
«Синара» с 46 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, «Автодор» (13 очков) — на 10-й позиции.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур «Синара» (Екатеринбург) — «Автодор» (Смоленск) — 7:1 (3:1). Голы: Шистеров, 12, 42, Прудников, 24, Абрамов, 25, Хамадиев, 28, Дёмин, 50, 10 — Кондратенков, 7.