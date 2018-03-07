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«Сибиряк» обыграл «Ухту» в чемпионате России по мини-футболу
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«Сибиряк» обыграл «Ухту» в чемпионате России по мини-футболу 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Новосибирский «Сибиряк» обыграл «Ухту» со счётом 3:2 в гостевом матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. Все три гола гостей записал на свой счёт бразилец Сими Сайотти.
«Сибиряк» с 51 очком в активе после 23 проведённых матчей располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ухта» с 10 очками — на 11-й позиции.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур  «Ухта» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:3 (1:2). Голы: Рудых, 7, Дунец, 44 — Сими Сайотти, 13, 18, 47.
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