«Сибиряк» обыграл «Ухту» в чемпионате России по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» обыграл «Ухту» со счётом 3:2 в гостевом матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. Все три гола гостей записал на свой счёт бразилец Сими Сайотти.

«Сибиряк» с 51 очком в активе после 23 проведённых матчей располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ухта» с 10 очками — на 11-й позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур «Ухта» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:3 (1:2). Голы: Рудых, 7, Дунец, 44 — Сими Сайотти, 13, 18, 47.