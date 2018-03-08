«Тюмень» проиграла КПРФ в матче чемпионата России по мини-футболу

«Тюмень» потерпела поражение от московского клуба КПРФ в матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу со счётом 3:4.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур «Тюмень» (Тюмень) — КПРФ (Москва) — 3:4 (1:1). Голы: Асадов, 8 (0:1); Милованов, 13 (1:1); Соколов, 40 (2:1); Паулиньо, 40 (2:2); Багиров, 42 (2:3); Лин, 47 (2:4); Коцич, 50 (3:4).

В турнирной таблице тюменский коллектив занимает первое место. Московская команда располагается на четвёртой позиции. В 16-м туре «Тюмень» сыграет с «Прогрессом» из Глазова, а КПРФ встретится с «Синарой» из Екатеринбурга. Матчи пройдут 15-17 марта.