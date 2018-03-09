На предвыборные баннеры Павла Грудинина «устроили охоту»

В Оренбуржье со стороны конкурентов, властей и полиции идут нападки на агитационные материалы кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина , сообщает пресс-служба отделения КПРФ в области.

Так в Абдулино один из сторонников политика повесил на собственный автомобиль наклейку в поддержку кандидата, после чего сотрудники полиции предъявили претензию и потребовали снять агитацию.

А вот в Илеке местный житель на заборе своего дома закрепил плакат, призывающий голосовать за Грудинина. После чего к мужчине пришли сотрудники полиции и потребовали документы, разрешающие размещение баннера.

Кроме того, накануне ночью вандалы попытались поджечь предвыборный плакат Павла Грудинина, что располагается на здании приемной КПРФ.

Подобные случаи все чаще регистрируются на территории Оренбургской области, коммунисты отмечают, что почти везде отсутствует правомерность претензий сотрудников полиции. Объяснение столь пристальному вниманию пока не найдено.