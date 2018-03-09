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Призер Олимпиады умер в 35 лет
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Бронзовый призер ОИ-2012 по бадминтону южнокореец Чон Чжэ Сон скончался в возрасте 35 лет 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по бадминтону в парном разряде южнокореец Чон Чжэ Сон скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщает агентство Yonhap.
В пятницу утром жена нашла спортсмена мертвым дома в городе Хвасон, который находится в 70 км от Сеула. Причина смерти Чон Чжэ Сона не сообщается.
По сообщениям полиции, в 2015 году у бадминтониста была диагностирована аритмия сердца. Также спортсмен неоднократно жаловался на боли в области сердца.
На Играх в Лондоне Чон Чжэ Сон в паре с Ли Ён Дэ завоевал бронзовую награду. Также на счету спортсмена две серебряные (2007, 2009) и одна бронзовая медали (2011) чемпионатов мира в парном разряде.
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