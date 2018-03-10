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МОК и МПК продолжат сотрудничество
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МОК и МПК подписали новое соглашение о сотрудничестве 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Reuters
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитета (МПК) продолжат сотрудничество, сообщает ТАСС.
Соответствующее соглашение, рассчитанное до 2032 года, подписали главы двух организаций. Согласно договору, МОК продолжит делать обязательным условием проведение Паралимпийских игр для городов, которые хотят принять Олимпиаду. МОК и МПК намерены усилить совместную работу по реализации "Олимпийской повестки — 2020".
"Укрепление сотрудничества между Олимпийским и Паралимпийским комитетами было одним из ключевых пунктов в "Олимпийской повестке — 2020". МОК рад укрепить свою поддержку МПК и всего паралимпийского движения. Мы придерживаемся одних целей и одних ценностей", — сказал президент МОК Томас Бах.
Глава МПК Эндрю Парсонс заявил, что укрепление отношений с МОК было его приоритетом после избрания президентом МПК.
"Я рад, что мы подписали историческое соглашение о сотрудничестве и теперь можем рассчитывать на совместную работу в будущем. Паралимпийское движение выросло и изменилось до неузнаваемости с тех пор, как было подписано первое соглашение между МОК и МПК в 2000 году", — сказал Парсонс.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отправил письмо главе МОК и президенту МПК.
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