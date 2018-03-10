МОК и МПК продолжат сотрудничество

"Укрепление сотрудничества между Олимпийским и Паралимпийским комитетами было одним из ключевых пунктов в "Олимпийской повестке — 2020". МОК рад укрепить свою поддержку МПК и всего паралимпийского движения. Мы придерживаемся одних целей и одних ценностей", — сказал президент МОК Томас Бах.

Соответствующее соглашение, рассчитанное до 2032 года, подписали главы двух организаций. Согласно договору, МОК продолжит делать обязательным условием проведение Паралимпийских игр для городов, которые хотят принять Олимпиаду. МОК и МПК намерены усилить совместную работу по реализации "Олимпийской повестки — 2020".