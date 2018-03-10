Руслан Нигматуллин: В матче со СКА «Спартак» должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей 

«В этом матче „Спартак“ должен подправить разницу между забитыми и пропущенными мячами. Красно-белые должны обыгрывать своего соперника крупно. Хабаровчане в этом году провели два матча и проиграли их. Как в прошлом году было тяжело, так и в этом году просветов у них не видно. Думаю, что противопоставить „Спартаку“ что-то серьезное СКА не удастся. В этом матче только сам „Спартак“ может быть себе соперником, если не настроится должным образом. Что касается противостояния между „Динамо“ и занимающим вторую строчку „Краснодаром“, то статистика предыдущих трех встреч говорит в пользу „Краснодара“ — 10:1. Но я бы не стал сейчас воспринимать ее всерьез, поскольку „Динамо“ с Хохловым сильно прибавляет, фаворитом в Москве „Краснодар“ нельзя будет назвать. Думаю, победителя здесь трудно выявить будет», — приводит слова Нигматуллина Rusfootball.Info.
Матч «Спартак» — «СКА-Хабаровск» состоится 11 марта.