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Нигматуллин: у «СКА-Хабаровск» нет шансов в матче против «Спартака»
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Нигматуллин: у «СКА-Хабаровск» нет шансов в матче против «Спартака» 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь «Локомотива» и "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился мнением о первых встречах 1/8 финала Лиги Европы и возможном раскладе на чемпионате России. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Как отразятся неудачи наших команд в еврокубках на их игре в матчах чемпионата страны? Думаю, это никак не скажется. Понятно, что всегда побеждать невозможно. Так что сыграли и переключились на внутренний чемпионат", — сказал Нигматуллин.
Он также рассказал о том, что «Спартак» должен обыграть «СКА-Хабаровск», у которых не было просветов в последних играх.
В матче со «СКА-Хабаровск» «Спартак» должен подправить разницу между забитыми и пропущенными мячами. Красно-белые должны обыгрывать своего соперника крупно. Хабаровчане в этом году провели два матча и проиграли их. Как в прошлом году было тяжело, так и в этом году просветов у них не видно. Думаю, что противопоставить «Спартаку» что-то серьезное СКА не удастся. В этом матче только сам «Спартак» может быть себе соперником, если не настроится должным образом", — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, что болельщики, купившие билеты на матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов», смогут бесплатно посетить игру красно-белых со «СКА-Хабаровском» в чемпионате страны.
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