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«Норильский никель» стал первым финалистом Кубка России по мини-футболу
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«Норильский никель» стал первым финалистом Кубка России по мини-футболу 

Чемпионат.com 11 марта 2018
«Норильский никель» вышел в финал Кубка России по мини-футболу. В ответной полуфинальной встрече норильчане на выезде проиграли «Синаре» из Екатеринбурга со счётом 2:4. В первом матче «Норильский никель» оказался сильнее со счётом 4:1.
Мини-футбол. Кубок России. Полуфинал. Ответный матч «Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 4:2 (1:0). Голы: Фахрутдинов, 22 (1:0); Чащин 27 (1:1); Дёмин, 37 (2:1); Абрамов, 46 (3:1); Сытин, 50 (3:2); Прудников, 50 (4:2).
Первый матч: 1:4.
В финале «Норильский никель» сыграет с победителем противостояния «Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва).
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