«Норильский Никель» вышел в финал Кубка России по мини-футболу

"Норильский Никель" уступил екатеринбургской «Синаре» в ответном матче полуфинала Кубка России по мини-футболу, но по сумме двух встреч пробился в финал соревнований.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В первом матче полуфинала, который прошел в Норильске 15 января, «Норильский Никель» обыграл своих соперников со счетом 4:1 и в итоге вышел в финал Кубка России.