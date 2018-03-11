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«Норильский Никель» вышел в финал Кубка России по мини-футболу
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«Норильский Никель» вышел в финал Кубка России по мини-футболу 

Р-Спорт 11 марта 2018
"Норильский Никель" уступил екатеринбургской «Синаре» в ответном матче полуфинала Кубка России по мини-футболу, но по сумме двух встреч пробился в финал соревнований.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
В первом матче полуфинала, который прошел в Норильске 15 января, «Норильский Никель» обыграл своих соперников со счетом 4:1 и в итоге вышел в финал Кубка России.
Его соперник определится в противостоянии «Газпром-Югры» и московского КПРФ, которые проведут ответный матч позднее в воскресенье.
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