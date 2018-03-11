«Норильский никель» стал первым финалистом Кубка России по мини-футболу 

В ответной полуфинальной встрече норильчане на выезде проиграли «Синаре» из Екатеринбурга со счетом 2:4. В первом матче «Норильский никель» оказался сильнее (4:1).
Мини-футбол. Кубок России. Полуфинал. Ответный матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 4:2 (1:0). Голы: Фахрутдинов, 22 (1:0); Чащин 27 (1:1); Дёмин, 37 (2:1); Абрамов, 46 (3:1); Сытин, 50 (3:2); Прудников, 50 (4:2).
Первый матч: 1:4.
В финале «Норильский никель» сыграет с победителем противостояния «Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва).