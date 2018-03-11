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«Газпром-Югра» вновь победил КПРФ и вышел в финал Кубка России по мини-футболу
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«Газпром-Югра» вновь победил КПРФ и вышел в финал Кубка России по мини-футболу 

Чемпионат.com 11 марта 2018
«Газпром-Югра» стал вторым финалистом Кубка России по мини-футболу. В ответном полуфинальном матче югорский коллектив обыграл московский клуб КПРФ со счётом 3:1. В первой встрече «Газпром-Югра» разгромил соперника со счётом 5:0.
Мини-футбол. Кубок России. Полуфинал. Ответный матч «Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва) — 3:1 (0:0) Голы: Понкратов, 26 (0:1); Кайо, 40 (1:1); Катата, 41 (2:1); Кайо, 45 (3:1).
Первый матч: 5:0.
В финале Кубка России по мини-футболу «Газпром-Югра» сыграет с «Норильским никелем».
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