«Газпром-Югра» вновь победил КПРФ и вышел в финал Кубка России по мини-футболу

«Газпром-Югра» стал вторым финалистом Кубка России по мини-футболу. В ответном полуфинальном матче югорский коллектив обыграл московский клуб КПРФ со счётом 3:1. В первой встрече «Газпром-Югра» разгромил соперника со счётом 5:0. Мини-футбол. Кубок России. Полуфинал. Ответный матч «Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва) — 3:1 (0:0) Голы: Понкратов, 26 (0:1); Кайо, 40 (1:1); Катата, 41 (2:1); Кайо, 45 (3:1). Первый матч: 5:0. В финале Кубка России по мини-футболу «Газпром-Югра» сыграет с « Норильским никелем ».