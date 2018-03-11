Шлейхер завоевал бронзу по прыжкам в воду

Российский прыгун в воду Шлейхер завоевал бронзу на этапе Мировой серии в Пекине

Россиянин Никита Шлейхер стал третьим в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на этапе Мировой серии, который проходит в Пекине.

Российский спортсмен набрал 512,05 балла. Победителем стал китайский спортсмен Ян Цзянь (539,55), вторым стал его соотечественник Чэнь Айсэнь (529,05). Еще один россиянин Александр Бондарь стал четвертым (506,55).

В соревнованиях по синхронным прыжкам смешанных дуэтов с 10-метровой вышки Шлейхер в паре с Юлией Тимошининой занял четвертое место, набрав 304,11 балла. Победителями стали Линь Шань и Лянь Цзюньцзе из Китая (349,56).