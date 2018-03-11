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Шлейхер завоевал бронзу по прыжкам в воду
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Российский прыгун в воду Шлейхер завоевал бронзу на этапе Мировой серии в Пекине 

ТАСС 11 марта 2018
Фото: EPA
Россиянин Никита Шлейхер стал третьим в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на этапе Мировой серии, который проходит в Пекине.
Российский спортсмен набрал 512,05 балла. Победителем стал китайский спортсмен Ян Цзянь (539,55), вторым стал его соотечественник Чэнь Айсэнь (529,05). Еще один россиянин Александр Бондарь стал четвертым (506,55).
В соревнованиях по синхронным прыжкам смешанных дуэтов с 10-метровой вышки Шлейхер в паре с Юлией Тимошининой занял четвертое место, набрав 304,11 балла. Победителями стали Линь Шань и Лянь Цзюньцзе из Китая (349,56).
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