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Украинский гимнаст получит российский паспорт
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Выступавший за Украину и Азербайджан гимнаст Степко получит российский паспорт 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Reuters
Владимир Кочнев, тренер гимнаста Олег Степко, который выигрывал медали чемпионатов мира и Европы под флагом Украины и Азербайджана, сообщил, что спортсмен в ближайшее время должен получить паспорт гражданина России. Слова тренера приводит ТАСС.
"Длительный процесс оформления российского гражданства практически завершен, мы ждем, что в самое ближайшее время он получит уже паспорт. После этого Олег планирует выступить на чемпионате России. Если он сможет показать себя, то почему бы и не претендовать на место в сборной России. Главное, чтобы он был нужен тренерам национальной команды", — заявил Кочнев.
Он также сказал, что работа продолжится, несмотря на решение тренеров.
"Окончательное решение будут принимать тренеры, а мы продолжаем работать. Даже если он не сможет полностью реализовать себя весной, то в запасе останется еще летний Кубок России, после которого состоится окончательный отбор на августовский чемпионат Европы", — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что получивший травму гимнаст Иван Стретович нацелен на чемпионат России.
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