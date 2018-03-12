Украинский гимнаст получит российский паспорт

"Окончательное решение будут принимать тренеры, а мы продолжаем работать. Даже если он не сможет полностью реализовать себя весной, то в запасе останется еще летний Кубок России, после которого состоится окончательный отбор на августовский чемпионат Европы", — добавил тренер.

Он также сказал, что работа продолжится, несмотря на решение тренеров.