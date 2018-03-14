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Турнир по мини-футболу провели на Энергетической
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Турнир по мини-футболу провели на Энергетической 

Управа района Лефортово 14 марта 2018
Фото: Управа района Лефортово
На спортивной площадке возле дома 16 на Энергетической улице прошел турнир по мини-футболу, приуроченный к 23 Февраля. Организаторами соревнований выступили специалисты ГБУ «Лефортово». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— В турнире приняли участие четыре команды. Холодный день не помешал игрокам показать все свои умения и способности в любимом виде спорта. В состав каждой команды вошло шесть игроков, — сообщила Шуктаева.
Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (мю)
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