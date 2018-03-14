Турнир по мини-футболу провели на Энергетической

На спортивной площадке возле дома 16 на Энергетической улице прошел турнир по мини-футболу, приуроченный к 23 Февраля. Организаторами соревнований выступили специалисты ГБУ «Лефортово». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— В турнире приняли участие четыре команды. Холодный день не помешал игрокам показать все свои умения и способности в любимом виде спорта. В состав каждой команды вошло шесть игроков, — сообщила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (мю)