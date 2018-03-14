Мамиашвили высказался о бойкоте Украины

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью "СЭ" высказался о решении Минспорта Украины, которое запретило украинским спортсменам участвовать во всех соревнованиях на территории России. По его словам, он сожалеет об этом решении, так как турнира потеряют сильных спортсменов.
— Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев заявил, что сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в Каспийске с 20 по 26 марта.
— Что я могу сказать? Глубоко убежден, что это далеко не решение спортсменов и не решение Федерации, — сообщил Мамиашвили. — Несмотря ни на что мы до сих пор сохраняем и, надеюсь, будем сохранять братские отношения между странами. Кубок мира недавно прошел в Чебоксарах, провели его блестяще. Украина была представлена своим основным составом. Могу выразить сожаление, что очень сильным спортсменам запретили участвовать в чемпионате Европы. В частности, украинские девочки в вольной борьбе являются одними из лидеров в Европе. Мужчины сильные — чемпионы мира, олимпийские чемпионаты. Жалко, что решение руководства страны не даст им выступить. По псевдополитическим причинам.
— Международная федерация спортивной борьбы способна повлиять на решение украинской стороны?
— Существуют правила, по которым живет любая цивилизованная общественная организация. Это недопустимо! Я еще не знаю реакции Международной федерации, официального документа пока никто не видел. Но если этот прецедент произойдет, существуют очень жесткие правила по таким ситуациям.
— Украинскую федерацию могут дисквалифицировать?
— Трудно об этом так говорить, но такие вещи тоже не исключены. Понимаете, спортсмены и тренеры вкладывают силы не только для того, чтобы получить медали и деньги. Но в том числе, чтобы представить флаг своей страны, в данном случае — флаг Украины. Чтобы он развивался на любой части земного шара, где проходят спортивные мероприятия. К сожалению, такой возможности спортсмены будут лишены. (Игорь НОВИКОВ)