В Строгине стартует весенний чемпионат по мини-футболу

В ближайшие выходные, 17 и 18 марта, в Строгине стартуют игры весеннего чемпионата по мини-футболу. В состязаниях, которые проводятся в рамках муниципальной спартакиады «Спорт для всех», примут участие команды районного «Клуба любителей футбола». Об этом сообщила главный специалист отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Дарья Кудрявцева.

— В районном «Клубе любителей футбола» у нас регулярно играют 8-10 команд. Это жители района в возрасте от 18 лет и старше, — пояснила Дарья Кудрявцева

Игры чемпионата пройдут на спортивной площадке по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 22. Начало в 12.00.