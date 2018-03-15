Ведущая команда мирового велоспорта погрязла в допинге

Комитет британского парламента по вопросам спорта пришёл к выводу, что велосипедист Брэдли Уиггинс употреблял запрещённые препараты не для лечения, а для улучшения спортивных показателей. Такие выводы были сделаны по итогам антидопингового расследования, результаты которого были опубликованы в начале марта. По мнению экспертов, этот случай не единственный в команде Team Sky, многолетнего лидера мирового велоспорта. О скандале вокруг проекта Дэйва Брэйлсфорда — в материале RT.
Профессиональный велоспорт только пережил грандиозное разбирательство по нашумевшему делу американской команды US Postal/Discovery Channel, построившей и в течение многих лет развивавшей систему улучшения результатов гонщиков при помощи запрещённых препаратов.
Зрители с большим трудом, но всё-таки стали воспринимать результаты престижных многодневок всерьёз, а не подшучивать в социальных сетях, что через несколько лет все итоговые протоколы будут пересмотрены, и призовые майки получат новых обладателей. В мировой тур вновь потянулись состоятельные спонсоры. Казалось, что крупнейший за 115-летнюю историю «Тур де Франс» допинговый скандал заставил атлетов и функционеров учиться жить по-новому. Напомним, тогда выяснилось, что победивший рак ради больших побед на европейских дорогах Лэнс Армстронг — не пример для подражания будущих поколений, а самый настоящий мошенник.
Но теперь в эпицентре скандала оказался признанный гранд Team Sky, самая состоятельная команда мирового велоспорта соверменности. Их заподозрили в злоупотреблении терапевтическими исключениями.
Возможно, коллективу удастся избежать серьёзных санкций и даже сохранить за своими нынешними и бывшими гонщиками завоёванные ими титулы. По мнению ряда экспертов, среди которых и бывший президент Международного союза велосипедистов (UCI) Пэт Маккуэйд, британцы «всего лишь обернули в свою пользу серые зоны регламента и нарушили разве что морально-этические принципы, пожертвовав ими ради достижения результата».
Но даже если глава Team Sky Дэйв Брэйлсфорд вместе со своими подопечными каким-то образом выйдет сухим из воды, и его проект, и, вполне вероятно, весь британский велоспорт в целом понесут невосполнимые репутационные потери. А имена его недавних героев станут упоминаться в одном ряду с фамилией Армстронга — с той лишь разницей, что Лэнс отважился выйти к публике и сознаться в своих грехах ещё до того, как разбирательство в его отношении было завершено. Ни действующий победитель «Тур де Франс» и «Вуэльты» Крис Фрум, ни его бывший партнёр по команде Брэдли Уиггинс этого не сделают. Ведь формально они закон не нарушали.
Становление флагмана велоспорта
Для лучшего понимания ситуации необходимо вернуться на шесть лет назад. Летом 2012-го, когда Team Sky и британский велоспорт в целом одержали первую громкую победу, а легендарная «Тур де Франс» получила, пожалуй, самого удивительного триумфатора за всё время своего существования.
Принято считать, что борьба за высокие места в генеральной классификации трёхнедельных гонок в их актуальном виде — удел спортсменов, комфортно чувствующих себя на горных дорогах и способных самостоятельно покорять самые крутые вершины. Упомянутому выше Уиггинсу удалось разрушить этот стереотип.
Начинавший свою профессиональную карьеру на треке (и завоевавший на нём шесть олимпийских медалей, в том числе три золотые, ещё до подписания контракта с Team Sky), Брэдли лишь чудом выживал в Пиренеях и Альпах. Зато он доминировал в гонках с раздельным стартом и довёз жёлтую майку до Елисейских полей с солидным отрывом от преследователей.
Защищать её Уиггинс не стал. Отчасти из-за падения и последовавшего за ним схода с дистанции «Джиро д’Италия» весной 2013-го, отчасти — по причине конфликта с Фрумом, которому хотелось бороться за титулы, а не возить капитана по горам в интересах команды. Официальным поводом послужила обнаружившаяся во внесоревновательный период травма колена, но уже тогда Брэдли заявил, что победный «Тур де Франс», скорее всего, был для него последним в карьере.
Так оно и вышло: спустя год с небольшим британец вернулся на трек и сосредоточился на подготовке к Играм в Рио-де-Жанейро. Карьеру он завершил осенью 2016 года в статусе единственного гонщика в истории, становившегося чемпионом мира и победителем Олимпиады как на треке, так и на шоссе. А также получил за свои достижения рыцарский титул и звание командора ордена Британской империи.
К тому моменту над головой Уиггинса уже сгустились тучи. Хакеры из группировки Fancy Bears выяснили, что после перехода в шоссейные велогонки (соответственно, уже во время сотрудничества с Team Sky) британец получил шесть терапевтических исключений на различные запрещённые препараты, среди которых — мощный кортикостероид триамцинолон и использующийся для лечения астмы сальбутамол, популярный, в частности, среди представителей сборной Норвегии по лыжным гонкам.
Этим, впрочем, в наши дни уже никого не удивишь — Мартин Йонсруд Сундбю, например, отделался двухмесячной дисквалификацией после того, как его допинг-проба показала содержание сальбутамола, на 35% превышавшее установленную для астматиков норму, и блистал на недавней Олимпиаде в Пхёнчхане.
В деле титулованного велогонщика важно другое. Инициированное комитетом британского парламента по культуре, работе СМИ, спорту и цифровым технологиям антидопинговое расследование, результаты которого были опубликованы несколькими днями ранее, пришло к выводу, что Уиггинс (а вместе с ним, вероятно, и некоторые другие гонщики Team Sky) употреблял запрещённые препараты не для борьбы с какими бы то ни было заболеваниями, а именно для улучшения спортивных результатов.
Триамцинолон, в частности, использовался им во внесоревновательный период для сгонки веса к победной «Тур де Франс» 2012 года.
Формально ни команда, ни лично Уиггинс антидопинговых правил не нарушали. Более того, комиссия, проводившая расследование, допустила, что гонщик мог и не знать о том, что медики Team Sky подводили его к ответственным стартам при помощи запрещённых препаратов. По результатам проверки, длившейся более двух лет, комитет смог лишь обвинить Брэйлсфорда в нарушении профессиональных и этических принципов при исполнении своих обязанностей и выразить сомнения в честности его показаний, данных в декабре 2016-го.
Для более серьёзных санкций не хватает ни оснований, ни доказательств — то ли банально за давностью лет, то ли потому, что функционер преуспел в их сокрытии больше, чем печально известный создатель допинговой системы в US Postal/Discovery Channel Йохан Брюнель.
Тем не менее, и этого с головой достаточно, чтобы уничтожить проект Team Sky и разрушить наследие Брэйлсфорда, над созданием которого он трудился с 2010 года.
Крах Брэйлсфорда
После раскрытия допинговых махинаций в US Postal/Discovery Channel Дэйв, по сути, провозгласил Team Sky флагманом борьбы с запрещёнными препаратами в профессиональном велоспорте. Британский проект был чуть ли не единственным представителем мирового тура, кто не отсиживался в сторонке в надежде, что его интересы не будут затронуты разбирательством по делу Армстронга, а занял активную позицию и действовал независимо от UCI в рамках собственной компетенции.
В частности, после собеседований с подчинёнными Брэйлсфорд решил прекратить сотрудничество с теми, кто был или мог быть замешан в незаконных схемах на предыдущих местах работы, и публично заявил о введении так называемой «политики нулевой толерантности» в отношении людей, чьё прошлое могло бросить тень на команду.
Теперь, после обнародования результатов расследования в отношении Уиггинса, журналисты и даже конкуренты припоминают руководителю Team Sky его громкие заявления, на поверку оказавшиеся всего лишь неудачной попыткой отвлечь внимание общественности — в том числе болельщиков и многочисленных партнёров. Эксперты сходятся во мнении, что карьера Брэйлсфорда как велоспортивного функционера подошла к концу независимо от того, будет ли он дисквалифицирован UCI, или нет. По слухам, в отставке Дэйва заинтересованы даже некоторые гонщики, имеющие действующие контракты с командой, но от предметных публичных заявлений они пока воздерживаются.
Дело Фрума
В официальном заявлении команды утверждается, что допущенные в начале 2010-х ошибки (в частности, наличие лишь отрывочных сведений о работе медицинского штаба) были давным-давно признаны, проанализированы и исправлены, а победа Уиггинса на «Тур де Франс» — 2012 никак не связана со злоупотреблением терапевтическими исключениями.
Теоретически в это можно было бы поверить — или, скорее, пришлось бы поверить в связи с невозможностью доказать обратное, — если бы прямо сейчас лидер Team Sky Фрум, выигравший в прошлом сезоне и «Тур де Франс», и «Вуэльту» (то есть, две трёхнедельные гонки топ-уровня подряд), не подозревался в аналогичном нарушении. После одного из этапов испанской многодневки британец провалил допинг-тест: уровень сальбутамола в его организме в два раза превысил норму, предусмотренную выданным ему терапевтическим исключением. И это не похоже на случайность.
Сам Крис объясняет проваленный допинг-тест приступом астмы, сразившим его на третьей неделе «Вуэльты», перед этапом с четырьмя категорийными подъёмами. Именно тогда якобы испытывавший проблемы со здоровьем британец привёз своему главному конкуренту в борьбе за победу в генеральной классификации, итальянцу Винченцо Нибали из Bahrain-Merida, более 20 секунд чистого времени.
Положение, в котором оказался Фрум, гораздо хуже ситуации с Уиггинсом. Если Брэдли никаких реальных обвинений пока не предъявляют, то его преемник в роли капитана Team Sky не прошёл соревновательный допинг-контроль и рискует не только репутацией — а, как минимум, титулом победителя «Вуэльты», не говоря уже о возможной дисквалификации. Но UCI по неизвестным общественности причинам тормозит расследование.
Положительную пробу Крис сдал в середине сентября, в СМИ эта информация просочилась в декабре, но британец продолжает участвовать в соревнованиях. Неделей ранее он как ни в чём ни бывало вышел на старт недельной гонки «Тиррено — Адриатико», традиционно входящей в программу подготовки к «Джиро д’Италия», первой из трёх главнейших многодневок сезона.
Президент UCI Давид Лаппартьен, занимающий свою должность менее полугода, повлиять на происходящее, к сожалению, не может. Он уже рекомендовал менеджменту Team Sky отстранить Фрума до окончания разбирательства, но команда его просьбу проигнорировала, сославшись на презумпцию невиновности. Сейчас стороны обмениваются дипломатичными заявлениями о готовности тесно сотрудничать друг с другом в ходе расследования, чем доводят до белого каления директора «Тур де Франс» Кристиана Прюдомма.
Последний любой ценой стремится избежать повторения истории с Альберто Контадором семилетней давности, когда испанец выходил на старт гонки под угрозой дисквалификации, стал пятым в общем зачёте, вошёл в десятку очковой и горной классификаций — а уже через несколько месяцев все его результаты пришлось аннулировать.
Впрочем, в недавнем интервью BBC Лаппартьен заявил, что намерен обратить внимание независимого органа UCI по борьбе с допингом в велоспорте на ситуацию в Team Sky и инициировать ещё одно масштабное расследование, которое запросто может поставить жирную точку в истории британского проекта. Не исключено, что к его окончанию команда в её нынешнем виде просто перестанет существовать — предпосылок для этого хватает уже сейчас, и их станет ещё больше, если Брэйлсфорд потерпит поражение в деле Фрума.
Но главным пострадавшим окажется не функционер, решивший пренебречь морально-этическими принципами, и даже не Фрум с Уиггинсом, ценность суммарных пяти побед которых на «Тур де Франс» резко устремится к нулю, а велоспорт в целом.
Если факт систематических злоупотреблений терапевтическими исключениями в Team Sky всё-таки будет доказан, список триумфаторов самой престижной многодневки мирового тура приобретёт ужасающий вид. Начиная с 1999 года, когда на высшую ступень пьедестала впервые взошёл Армстронг, только три первоначальных обладателя жёлтой майки никогда не были замешаны в различного рода допинговых скандалах — упомянутый выше Нибали, австралиец Кэдел Эванс и испанец Карлос Састре.