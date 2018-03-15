Ведущая команда мирового велоспорта погрязла в допинге

Падение империи: ведущая команда мирового велоспорта Team Sky погрязла в допинговых скандалах

Комитет британского парламента по вопросам спорта пришёл к выводу, что велосипедист Брэдли Уиггинс употреблял запрещённые препараты не для лечения, а для улучшения спортивных показателей. Такие выводы были сделаны по итогам антидопингового расследования, результаты которого были опубликованы в начале марта. По мнению экспертов, этот случай не единственный в команде Team Sky, многолетнего лидера мирового велоспорта. О скандале вокруг проекта Дэйва Брэйлсфорда — в материале RT.

Профессиональный велоспорт только пережил грандиозное разбирательство по нашумевшему делу американской команды US Postal/Discovery Channel, построившей и в течение многих лет развивавшей систему улучшения результатов гонщиков при помощи запрещённых препаратов.

Зрители с большим трудом, но всё-таки стали воспринимать результаты престижных многодневок всерьёз, а не подшучивать в социальных сетях, что через несколько лет все итоговые протоколы будут пересмотрены, и призовые майки получат новых обладателей. В мировой тур вновь потянулись состоятельные спонсоры. Казалось, что крупнейший за 115-летнюю историю «Тур де Франс» допинговый скандал заставил атлетов и функционеров учиться жить по-новому. Напомним, тогда выяснилось, что победивший рак ради больших побед на европейских дорогах Лэнс Армстронг — не пример для подражания будущих поколений, а самый настоящий мошенник.

Но теперь в эпицентре скандала оказался признанный гранд Team Sky, самая состоятельная команда мирового велоспорта соверменности. Их заподозрили в злоупотреблении терапевтическими исключениями.

Возможно, коллективу удастся избежать серьёзных санкций и даже сохранить за своими нынешними и бывшими гонщиками завоёванные ими титулы. По мнению ряда экспертов, среди которых и бывший президент Международного союза велосипедистов (UCI) Пэт Маккуэйд, британцы «всего лишь обернули в свою пользу серые зоны регламента и нарушили разве что морально-этические принципы, пожертвовав ими ради достижения результата».

Становление флагмана велоспорта Но даже если глава Team Sky Дэйв Брэйлсфорд вместе со своими подопечными каким-то образом выйдет сухим из воды, и его проект, и, вполне вероятно, весь британский велоспорт в целом понесут невосполнимые репутационные потери. А имена его недавних героев станут упоминаться в одном ряду с фамилией Армстронга — с той лишь разницей, что Лэнс отважился выйти к публике и сознаться в своих грехах ещё до того, как разбирательство в его отношении было завершено. Ни действующий победитель «Тур де Франс» и «Вуэльты» Крис Фрум , ни его бывший партнёр по команде Брэдли Уиггинс этого не сделают. Ведь формально они закон не нарушали.

Для лучшего понимания ситуации необходимо вернуться на шесть лет назад. Летом 2012-го, когда Team Sky и британский велоспорт в целом одержали первую громкую победу, а легендарная «Тур де Франс» получила, пожалуй, самого удивительного триумфатора за всё время своего существования.

Принято считать, что борьба за высокие места в генеральной классификации трёхнедельных гонок в их актуальном виде — удел спортсменов, комфортно чувствующих себя на горных дорогах и способных самостоятельно покорять самые крутые вершины. Упомянутому выше Уиггинсу удалось разрушить этот стереотип.

Начинавший свою профессиональную карьеру на треке (и завоевавший на нём шесть олимпийских медалей, в том числе три золотые, ещё до подписания контракта с Team Sky), Брэдли лишь чудом выживал в Пиренеях и Альпах. Зато он доминировал в гонках с раздельным стартом и довёз жёлтую майку до Елисейских полей с солидным отрывом от преследователей.

Защищать её Уиггинс не стал. Отчасти из-за падения и последовавшего за ним схода с дистанции «Джиро д’Италия» весной 2013-го, отчасти — по причине конфликта с Фрумом, которому хотелось бороться за титулы, а не возить капитана по горам в интересах команды. Официальным поводом послужила обнаружившаяся во внесоревновательный период травма колена, но уже тогда Брэдли заявил, что победный «Тур де Франс», скорее всего, был для него последним в карьере.

Так оно и вышло: спустя год с небольшим британец вернулся на трек и сосредоточился на подготовке к Играм в Рио-де-Жанейро. Карьеру он завершил осенью 2016 года в статусе единственного гонщика в истории, становившегося чемпионом мира и победителем Олимпиады как на треке, так и на шоссе. А также получил за свои достижения рыцарский титул и звание командора ордена Британской империи.

К тому моменту над головой Уиггинса уже сгустились тучи. Хакеры из группировки Fancy Bears выяснили, что после перехода в шоссейные велогонки (соответственно, уже во время сотрудничества с Team Sky) британец получил шесть терапевтических исключений на различные запрещённые препараты, среди которых — мощный кортикостероид триамцинолон и использующийся для лечения астмы сальбутамол, популярный, в частности, среди представителей сборной Норвегии по лыжным гонкам.

В деле титулованного велогонщика важно другое. Инициированное комитетом британского парламента по культуре, работе СМИ, спорту и цифровым технологиям антидопинговое расследование, результаты которого были опубликованы несколькими днями ранее, пришло к выводу, что Уиггинс (а вместе с ним, вероятно, и некоторые другие гонщики Team Sky) употреблял запрещённые препараты не для борьбы с какими бы то ни было заболеваниями, а именно для улучшения спортивных результатов. Этим, впрочем, в наши дни уже никого не удивишь — Мартин Йонсруд Сундбю, например, отделался двухмесячной дисквалификацией после того, как его допинг-проба показала содержание сальбутамола, на 35% превышавшее установленную для астматиков норму, и блистал на недавней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Триамцинолон, в частности, использовался им во внесоревновательный период для сгонки веса к победной «Тур де Франс» 2012 года.

Формально ни команда, ни лично Уиггинс антидопинговых правил не нарушали. Более того, комиссия, проводившая расследование, допустила, что гонщик мог и не знать о том, что медики Team Sky подводили его к ответственным стартам при помощи запрещённых препаратов. По результатам проверки, длившейся более двух лет, комитет смог лишь обвинить Брэйлсфорда в нарушении профессиональных и этических принципов при исполнении своих обязанностей и выразить сомнения в честности его показаний, данных в декабре 2016-го.

Для более серьёзных санкций не хватает ни оснований, ни доказательств — то ли банально за давностью лет, то ли потому, что функционер преуспел в их сокрытии больше, чем печально известный создатель допинговой системы в US Postal/Discovery Channel Йохан Брюнель.

Тем не менее, и этого с головой достаточно, чтобы уничтожить проект Team Sky и разрушить наследие Брэйлсфорда, над созданием которого он трудился с 2010 года. Крах Брэйлсфорда

После раскрытия допинговых махинаций в US Postal/Discovery Channel Дэйв, по сути, провозгласил Team Sky флагманом борьбы с запрещёнными препаратами в профессиональном велоспорте. Британский проект был чуть ли не единственным представителем мирового тура, кто не отсиживался в сторонке в надежде, что его интересы не будут затронуты разбирательством по делу Армстронга, а занял активную позицию и действовал независимо от UCI в рамках собственной компетенции.

В частности, после собеседований с подчинёнными Брэйлсфорд решил прекратить сотрудничество с теми, кто был или мог быть замешан в незаконных схемах на предыдущих местах работы, и публично заявил о введении так называемой «политики нулевой толерантности» в отношении людей, чьё прошлое могло бросить тень на команду.

Теперь, после обнародования результатов расследования в отношении Уиггинса, журналисты и даже конкуренты припоминают руководителю Team Sky его громкие заявления, на поверку оказавшиеся всего лишь неудачной попыткой отвлечь внимание общественности — в том числе болельщиков и многочисленных партнёров. Эксперты сходятся во мнении, что карьера Брэйлсфорда как велоспортивного функционера подошла к концу независимо от того, будет ли он дисквалифицирован UCI, или нет. По слухам, в отставке Дэйва заинтересованы даже некоторые гонщики, имеющие действующие контракты с командой, но от предметных публичных заявлений они пока воздерживаются. Дело Фрума

В официальном заявлении команды утверждается, что допущенные в начале 2010-х ошибки (в частности, наличие лишь отрывочных сведений о работе медицинского штаба) были давным-давно признаны, проанализированы и исправлены, а победа Уиггинса на «Тур де Франс» — 2012 никак не связана со злоупотреблением терапевтическими исключениями.

Теоретически в это можно было бы поверить — или, скорее, пришлось бы поверить в связи с невозможностью доказать обратное, — если бы прямо сейчас лидер Team Sky Фрум, выигравший в прошлом сезоне и «Тур де Франс», и «Вуэльту» (то есть, две трёхнедельные гонки топ-уровня подряд), не подозревался в аналогичном нарушении. После одного из этапов испанской многодневки британец провалил допинг-тест: уровень сальбутамола в его организме в два раза превысил норму, предусмотренную выданным ему терапевтическим исключением. И это не похоже на случайность.

Сам Крис объясняет проваленный допинг-тест приступом астмы, сразившим его на третьей неделе «Вуэльты», перед этапом с четырьмя категорийными подъёмами. Именно тогда якобы испытывавший проблемы со здоровьем британец привёз своему главному конкуренту в борьбе за победу в генеральной классификации, итальянцу Винченцо Нибали из Bahrain-Merida, более 20 секунд чистого времени.

Положение, в котором оказался Фрум, гораздо хуже ситуации с Уиггинсом. Если Брэдли никаких реальных обвинений пока не предъявляют, то его преемник в роли капитана Team Sky не прошёл соревновательный допинг-контроль и рискует не только репутацией — а, как минимум, титулом победителя «Вуэльты», не говоря уже о возможной дисквалификации. Но UCI по неизвестным общественности причинам тормозит расследование.

Положительную пробу Крис сдал в середине сентября, в СМИ эта информация просочилась в декабре, но британец продолжает участвовать в соревнованиях. Неделей ранее он как ни в чём ни бывало вышел на старт недельной гонки «Тиррено — Адриатико», традиционно входящей в программу подготовки к «Джиро д’Италия», первой из трёх главнейших многодневок сезона.

Президент UCI Давид Лаппартьен , занимающий свою должность менее полугода, повлиять на происходящее, к сожалению, не может. Он уже рекомендовал менеджменту Team Sky отстранить Фрума до окончания разбирательства, но команда его просьбу проигнорировала, сославшись на презумпцию невиновности. Сейчас стороны обмениваются дипломатичными заявлениями о готовности тесно сотрудничать друг с другом в ходе расследования, чем доводят до белого каления директора «Тур де Франс» Кристиана Прюдомма.

Последний любой ценой стремится избежать повторения истории с Альберто Контадором семилетней давности, когда испанец выходил на старт гонки под угрозой дисквалификации, стал пятым в общем зачёте, вошёл в десятку очковой и горной классификаций — а уже через несколько месяцев все его результаты пришлось аннулировать.

Впрочем, в недавнем интервью BBC Лаппартьен заявил, что намерен обратить внимание независимого органа UCI по борьбе с допингом в велоспорте на ситуацию в Team Sky и инициировать ещё одно масштабное расследование, которое запросто может поставить жирную точку в истории британского проекта. Не исключено, что к его окончанию команда в её нынешнем виде просто перестанет существовать — предпосылок для этого хватает уже сейчас, и их станет ещё больше, если Брэйлсфорд потерпит поражение в деле Фрума.

Но главным пострадавшим окажется не функционер, решивший пренебречь морально-этическими принципами, и даже не Фрум с Уиггинсом, ценность суммарных пяти побед которых на «Тур де Франс» резко устремится к нулю, а велоспорт в целом.

Если факт систематических злоупотреблений терапевтическими исключениями в Team Sky всё-таки будет доказан, список триумфаторов самой престижной многодневки мирового тура приобретёт ужасающий вид. Начиная с 1999 года, когда на высшую ступень пьедестала впервые взошёл Армстронг, только три первоначальных обладателя жёлтой майки никогда не были замешаны в различного рода допинговых скандалах — упомянутый выше Нибали, австралиец Кэдел Эванс и испанец Карлос Састре.