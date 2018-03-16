Ещё
Захаров стал 2-м в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Захаров стал 2-м в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе МС в Японии 

Чемпионат.com 22 часа назад
Фото: ТАСС
В Фудзи (Япония) продолжается второй этап Мировой серии по прыжкам в воду. Олимпийский чемпион Илья Захаров завоевал серебро в прыжках с трёхметрового трамплина. Победу одержал китаец Цао Юань. В прыжках с вышки у женщин россиянка Юлия Тимошинина стала 10-й.
В прыжках с вышки в миксте Тимошинина и Никита Шлейхер завоевали серебро. Победили китайцы Лин Шан и Лян Цзюнцзи.
Прыжки в воду. Мировая серия. Второй этап. Фудзи Мужчины. Трамплин. 3 м 1. Цао Юань (Китай) — 537,75. 2. Илья Захаров (Россия) — 518,15. 3. Си Сыи (Китай) — 513,35. 4. Евгений Кузнецов (Россия) — 467,10. Женщины. Вышка 1. Чжан Цзяги (Китай) — 390,35. 2. Рен Цян (Китай) — 375,45. 3. Минами Итааси (Япония) — 368,70… 10. Юлия Тимошинина (Россия) — 300,00.
Микст. Вышка 1. Лин Шан / Лян Цзюнцзи (Китай) — 355,74. 2. Юлия Тимошинина / Никита Шлейхер (Россия) — 325,65. 3. Минами Итааси / Казуки Мураками (Япония) — 315,36.
Чемпионат.com: последние новости
На соревнованиях в Обнинске скончался 17-летний пловец «Газпром-Югра» стал лидером ЧР, «Норильский никель» забил 16 голов «Дине» Мамиашвили — о приказе минспорта Украины: такое нелогичное решение вижу впервые
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением1
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение