Захаров стал 2-м в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Захаров стал 2-м в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе МС в Японии

В Фудзи (Япония) продолжается второй этап Мировой серии по прыжкам в воду. Олимпийский чемпион Илья Захаров завоевал серебро в прыжках с трёхметрового трамплина. Победу одержал китаец Цао Юань. В прыжках с вышки у женщин россиянка Юлия Тимошинина стала 10-й. В прыжках с вышки в миксте Тимошинина и Никита Шлейхер завоевали серебро. Победили китайцы Лин Шан и Лян Цзюнцзи. Прыжки в воду. Мировая серия. Второй этап. Фудзи Мужчины. Трамплин. 3 м 1. Цао Юань (Китай) — 537,75. 2. Илья Захаров (Россия) — 518,15. 3. Си Сыи (Китай) — 513,35. 4. Евгений Кузнецов (Россия) — 467,10. Женщины. Вышка 1. Чжан Цзяги (Китай) — 390,35. 2. Рен Цян (Китай) — 375,45. 3. Минами Итааси (Япония) — 368,70… 10. Юлия Тимошинина (Россия) — 300,00. Микст. Вышка 1. Лин Шан / Лян Цзюнцзи (Китай) — 355,74. 2. Юлия Тимошинина / Никита Шлейхер (Россия) — 325,65. 3. Минами Итааси / Казуки Мураками (Япония) — 315,36.