Российские прыгуны в воду завоевали два серебра в Японии

Российские прыгуны в воду завоевали два серебра в первый день этапа Мировой серии в Японии

Сборная России завоевала две серебряные медали в первый день этапа Мировой серии по прыжкам в воду, который проходит в японском Фудзи. Евгений Кузнецов Илья Захаров заняли второе место в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, набрав 412,71 балла. Победу одержали спортсмены из Китая Се Сыи и Цао Юань (433,02 балла). Виктор Минибаев и Александр Бондарь взяли серебро в синхронных прыжках с десятиметровой вышки (418,02 балла). На первом месте расположились китайцы Китайцы Ян Хао и Чэнь Айсэнь (449,91). Этап Мировой серии в Фудзи завершится 17 марта. Ранее сообщалось, что синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева победили на этапе Мировой серии в Париже.