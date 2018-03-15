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Российские прыгуны в воду завоевали два серебра в Японии
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Российские прыгуны в воду завоевали два серебра в первый день этапа Мировой серии в Японии 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сборная России завоевала две серебряные медали в первый день этапа Мировой серии по прыжкам в воду, который проходит в японском Фудзи. Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняли второе место в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, набрав 412,71 балла. Победу одержали спортсмены из Китая Се Сыи и Цао Юань (433,02 балла).
Виктор Минибаев и Александр Бондарь взяли серебро в синхронных прыжках с десятиметровой вышки (418,02 балла). На первом месте расположились китайцы Китайцы Ян Хао и Чэнь Айсэнь (449,91).
Этап Мировой серии в Фудзи завершится 17 марта.
Ранее сообщалось, что синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева победили на этапе Мировой серии в Париже.
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