«Прогресс» не будет бойкотировать матчи российской Суперлиги по мини-футболу

Правительство Удмуртии в лице первого заместителя председателя правительства республики Александра Свинина отреагировало на заявление игроков и тренерского штаба глазовского «Прогресса», которые в обращении к болельщикам рассказали о финансовых проблемах клуба и сообщили о возможном бойкоте следующих матчей чемпионата России по мини-футболу.

Страница группы МФК «Прогресс» в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что «возникшее недопонимание было улажено. Команда приступила к тренировкам и подготовке к предстоящим матчам Суперлиги, которые состоятся 20 и 21 марта в Глазове».

Соперником «Прогресса» будет «Тюмень».