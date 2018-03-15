Ещё
«Прогресс» не будет бойкотировать матчи российской Суперлиги по мини-футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Прогресс» не будет бойкотировать матчи российской Суперлиги по мини-футболу 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Правительство Удмуртии в лице первого заместителя председателя правительства республики Александра Свинина отреагировало на заявление игроков и тренерского штаба глазовского «Прогресса», которые в обращении к болельщикам рассказали о финансовых проблемах клуба и сообщили о возможном бойкоте следующих матчей чемпионата России по мини-футболу.
Страница группы МФК «Прогресс» в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что «возникшее недопонимание было улажено. Команда приступила к тренировкам и подготовке к предстоящим матчам Суперлиги, которые состоятся 20 и 21 марта в Глазове».
Соперником «Прогресса» будет «Тюмень».
Чемпионат.com: последние новости
На соревнованиях в Обнинске скончался 17-летний пловец «Норильский никель» стал первым финалистом Кубка России по мини-футболу «Газпром-Югра» стал лидером ЧР, «Норильский никель» забил 16 голов «Дине»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением5
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение