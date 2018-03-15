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«Газпром-Югра» стал лидером ЧР, «Норильский никель» забил 16 голов «Дине»
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«Газпром-Югра» стал лидером ЧР, «Норильский никель» забил 16 голов «Дине» 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Сегодня, 15 марта, прошли три матча 16-го тура чемпионата России по мини-футболу. В первых матчах тура «Норильский никель» на выезде разгромил московскую «Дину» со счётом 16:1. «Газпром-Югра» уверенно переиграл «Ухту» и возглавил турнирную таблицу. Ещё в одной встрече саратовский «Автодор» на своём паркете одолел «Политех», опередил его в таблице и поднялся на девятую позицию.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 16-й тур. Первые матчи
«Дина» (Москва) — «Норильский никель» (Норильск) — 1:16 (1:7) «Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» — 4:0 (2:0) «Автодор» (Саратов) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 3:1 (2:1).
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