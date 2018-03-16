Мини-футбол молодых 18 лет +

15 марта игрой на Кубок города закончилось первенство Зеленограда по мини-футболу в возрастной группе 18 лет +. Победу в Кубке одержала футбольная команда Орион, обыграв команду ДСЭП № 7 со счётом 7-1. Команды района Крюково в данном первенстве заняли следующие места:

— «Фаворит» — 5 место в первой лиге;

— «Крюковчанин» — 3 место во второй лиге и в следующем году будет играть в первой (победила в переходном матче команду первой лиге Девятку 4-2)

Победители и призёры первенства.

Высшая лига:

1. «Орион»

2. «Алмаз»

3. «Динамо»

Первая лига:

1. «ДСЭП №7»

2. «Титанстрой»

3. «Патриоты»

Вторая лига:

1. «Горсвет»

2. «Азбука Футбола»

3. «Крюковчанин»

КУБОК

Победитель «Орион»