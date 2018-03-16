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Мини-футбол молодых 18 лет +
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Мини-футбол молодых 18 лет + 

Управа района Крюково 20 часов назад
Фото: Управа района Крюково
15 марта игрой на Кубок города закончилось первенство Зеленограда по мини-футболу в возрастной группе 18 лет +. Победу в Кубке одержала футбольная команда Орион, обыграв команду ДСЭП № 7 со счётом 7-1. Команды района Крюково в данном первенстве заняли следующие места:
— «Фаворит» — 5 место в первой лиге;
— «Крюковчанин» — 3 место во второй лиге и в следующем году будет играть в первой (победила в переходном матче команду первой лиге Девятку 4-2)
Победители и призёры первенства.
Высшая лига:
1. «Орион»
2. «Алмаз»
3. «Динамо»
Лучший бомбардир — Клюев Артем ("Орион")
Первая лига:
1. «ДСЭП №7»
2. «Титанстрой»
3. «Патриоты»
Лучший бомбардир — Тюрин Андрей ("Титанстрой")
Вторая лига:
1. «Горсвет»
2. «Азбука Футбола»
3. «Крюковчанин»
Лучший бомбардир — Ефремов Антон ("ЭЛИНС")
КУБОК
Победитель «Орион»
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