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В Щелково пройдет финальный турнир проекта «Мини-футбол — в школу»
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В Щелково пройдет финальный турнир проекта «Мини-футбол — в школу» 

РИА Новости 20 часов назад
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более миллиона школьников ежегодно принимают участие в проекте «Мини-футбол — в школу», финальный турнир которого в сезоне 2017-2018 года пройдет 23-30 марта в УСК «Подмосковье» в подмосковном Щелково участников, сообщил РИА Новости президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.
"Ассоциация мини-футбола России из года в год расширяет этот проект, вовлекает новых людей, новые регионы. Планируется, что в сезоне 2017-2018года, финал которого пройдет в Щелково, примут участие ребята из 84 субъектов РФ. Отмечу что это футбольное состязание признано самым массовым школьным спортивным проектом нашей страны", — сказал Алиев.
Общероссийский проект «Мини-футбол — в школу» реализуется на всей территории России с 2005 года министерством спорта России, министерством образования России, Российским футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России.
По данным пресс-службы АМФР, популярность турнира с каждым годом растет: если в сезоне 2005-2006 года в нем приняли участие 2500 учеников из 240 школ шести субъектов России, то в прошлом году в проекте участвовали ребята из 84 регионов РФ, их число превысило миллионную отметку.
"С помощью проекта на всей территории нашей страны проводится активная работа по подготовке профессиональных кадров, обучающие семинары, а также локальные соревнования для школ, расположенных в труднодоступных уголках России и в районах с неблагоприятным климатом. Проект уже много лет проходит при поддержке ряда крупных российских компаний", — отметили в пресс-службе.
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