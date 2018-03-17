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Ильиных выиграла бронзу в прыжках в воду
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Ильиных выиграла бронзу в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Японии 

ТАСС 16 часов назад
Фото: ТАСС
Россиянка Кристина Ильиных заняла третье место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии, который проходит в японском городе Фудзи.
По итогам пяти прыжков Ильиных набрала 326,15 балла. Победу одержала китаянка Ши Тинмао (388,05). Второй стала ее соотечественница Ван Хань (359,30).
Ранее серебро в прыжках с трехметрового трамплина выиграл россиянин Илья Захаров, а Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках с вышки. В первый день соревнований в Фудзи Захаров и Евгений Кузнецов стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Виктор Минибаев и Александр Бондарь в синхронных прыжках с десятиметровой вышки завоевали серебро.
Этап Мировой серии в Фудзи завершится 17 марта.
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