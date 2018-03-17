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Пять голов Кудзиева помогли «Сибиряку» победить «Новую генерацию»
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Пять голов Кудзиева помогли «Сибиряку» победить «Новую генерацию» 

Чемпионат.com 13 часов назад
Новосибирский «Сибиряк» во втором матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу одержал волевую победу над «Новой генерацией» со счётом 8:5. Пять голов в составе сибиряков забил Руслан Кудзиев.
«Сибиряк» занимает второе место в турнирной таблице, а «Новая генерация» располагается на девятой позиции.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 16-й тур. Второй матч «Сибиряк» (Новосибирск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 8:5 (2:2) Голы: Болквадзе, 2 (0:1), Кудзиев, 7 (1:0), Сосковец, 16 (1:2), Кудзиев, 25 (2:2), Леготин, 30 (2:3), Катанэ, 30 (2:4), Суворов, 34 (2:5), Кудзиев, 40 (3:5), Сими Сайотти, 41 (4:5), Кудзиев, 42 (5:5), Дарлан, 49 (6:5), Плахов, 49 (7:5), Кудзиев, 50 (8:5).
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