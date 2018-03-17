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«Спартак» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства
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«Спартак» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 23-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал на своём поле «Спартак». Встреча проходила на втором поле стадиона «Рубин» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Данила Прошляков, который отличился на 29-й минуте встречи. Таким образом, «Спартак» одержал вторую подряд победу в турнире, а казанцы потерпели поражение во второй игре кряду.
«Спартак» (34 очка) располагается на шестом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Рубин» (32) — на седьмой строчке.
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