«Спартак» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства 

В матче 23-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал на своём поле «Спартак». Встреча проходила на втором поле стадиона «Рубин» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Данила Прошляков, который отличился на 29-й минуте встречи. Таким образом, «Спартак» одержал вторую подряд победу в турнире, а казанцы потерпели поражение во второй игре кряду.
«Спартак» (34 очка) располагается на шестом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Рубин» (32) — на седьмой строчке.