«Спартак» обыграл «Рубин» в Казани благодаря голам Ханни и Луиса Адриано 

«Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 18-й минуте Софьян Ханни вывел красно-белых вперёд, забив свой дебютный гол в России. В середине второго тайма Кристиан Нобоа сравнял счёт. На 81-й минуте Луис Адриано забил второй гол москвичей и принёс команде победу.
«Спартак» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (27) — девятый.