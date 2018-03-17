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«Спартак» обыграл «Рубин» в Казани благодаря голам Ханни и Луиса Адриано
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«Спартак» обыграл «Рубин» в Казани благодаря голам Ханни и Луиса Адриано 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 18-й минуте Софьян Ханни вывел красно-белых вперёд, забив свой дебютный гол в России. В середине второго тайма Кристиан Нобоа сравнял счёт. На 81-й минуте Луис Адриано забил второй гол москвичей и принёс команде победу.
«Спартак» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (27) — девятый.
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