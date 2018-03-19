В Подмосковье стартует финал соревнований по мини‐футболу среди школьных команд 

Всероссийский финал соревнований по мини‐футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Московской области пройдет с 19 по 31 марта.
Мероприятие проводит подмосковное Министерство физической культуры и спорта в рамках общероссийского проекта «
Мини-футбол
в школу» в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий региона на 2018 год.
Ранее сообщалось, что соревнования по мини-футболу для школьников стартовали в Дубне. В торжественной церемонии открытия этапа областной спартакиады приняла участие депутат Государственной Думы Ирина Роднина.