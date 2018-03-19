В Подмосковье стартует финал соревнований по мини‐футболу среди школьных команд

Всероссийский финал соревнований по мини‐футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Московской области пройдет с 19 по 31 марта.

Мини-футбол

в школу» в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий региона на 2018 год.