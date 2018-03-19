Ещё
В Подмосковье стартует финал соревнований по мини‐футболу среди школьных команд
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье стартует финал соревнований по мини‐футболу среди школьных команд 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Всероссийский финал соревнований по мини‐футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Московской области пройдет с 19 по 31 марта.
Мероприятие проводит подмосковное Министерство физической культуры и спорта в рамках общероссийского проекта «
Мини-футбол
в школу» в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий региона на 2018 год.
Ранее сообщалось, что соревнования по мини-футболу для школьников стартовали в Дубне. В торжественной церемонии открытия этапа областной спартакиады приняла участие депутат Государственной Думы Ирина Роднина.
360tv.ru: последние новости
Олимпийский тренер Юрий Плотников скончался в самолете, летевшем в Турцию Агентство РУСАДА дисквалифицировало велогонщика Сергея Киселева на четыре года 10 борцовских ковров от Московской области будут использоваться на чемпионате Европы в Дагестане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение