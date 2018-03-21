Ещё
Спортсмены из клуба «Триумф» поучаствовали в турнире по мини-футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортсмены из клуба «Триумф» поучаствовали в турнире по мини-футболу 

Управа района Мещанский города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Спортсмены из детского клуба «Триумф» приняли участие в IX Турнире городов России по мини-футболу среди юношей 2006 года рождения. Об этом стало известно 19 марта.
— Мы выиграли несколько матчей. Например, команду из Владимира мы победили со счетом 1:2, — уточнил Сергей Петухов, тренер клуба «Триумф».
Он добавил, что в турнире поучаствовала и женская сборная учреждения.
— Девочки большие молодцы, они сражались до конца, — подчеркнула Сергей Петухов.
Несмотря на то, что они проиграли, девушки показали большое стремление к победе.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Памятка для желающих сдавать квартиры болельщикам чемпионата мира по футболу вышла в Москве Турнир по бильярду проведут в Территориальном центре соцобслуживания Команда «Триумф» выиграла Турнир по мини-футболу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой94
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972164
Загитовой отказали в новых рекордах54
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады8
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018398
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение