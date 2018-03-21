Спортсмены из клуба «Триумф» поучаствовали в турнире по мини-футболу

Спортсмены из детского клуба «Триумф» приняли участие в IX Турнире городов России по мини-футболу среди юношей 2006 года рождения. Об этом стало известно 19 марта.

— Мы выиграли несколько матчей. Например, команду из Владимира мы победили со счетом 1:2, — уточнил Сергей Петухов , тренер клуба «Триумф».

Он добавил, что в турнире поучаствовала и женская сборная учреждения.

— Девочки большие молодцы, они сражались до конца, — подчеркнула Сергей Петухов.

Несмотря на то, что они проиграли, девушки показали большое стремление к победе.