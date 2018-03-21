Спортсмены из клуба «Триумф» поучаствовали в турнире по мини-футболу 

Спортсмены из детского клуба «Триумф» приняли участие в IX Турнире городов России по мини-футболу среди юношей 2006 года рождения. Об этом стало известно 19 марта.
— Мы выиграли несколько матчей. Например, команду из Владимира мы победили со счетом 1:2, — уточнил Сергей Петухов, тренер клуба «Триумф».
Он добавил, что в турнире поучаствовала и женская сборная учреждения.
— Девочки большие молодцы, они сражались до конца, — подчеркнула Сергей Петухов.
Несмотря на то, что они проиграли, девушки показали большое стремление к победе.