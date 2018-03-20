Ещё
Финальный этап Всероссийских соревнований «Оргхим — Первенство России по мини-футболу проходит в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финальный этап Всероссийских соревнований «Оргхим — Первенство России по мини-футболу проходит в Нижегородской области 

Нижегородская правда 11 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Финальный этап Всероссийских соревнований «Оргхим — Первенство России по мини-футболу проходит в Нижегородской области
Всероссийские соревнования „Оргхим — Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 2000-2005 г.р. сезона 2017-2018 гг. “
Финальный этап Всероссийских соревнований „Оргхим — Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 гг.р. сезона 2017-2018 гг. “ проходит в Нижегородской области.
С 15 марта по 1 апреля 2018 года за награды турнира поборются более 65 юношеских коллективов — победителей и призеров региональных этапов со всей России. Впервые в истории соревнований финалы с участием команд детско-юношеских спортивных школ (как среди юношей, так и среди девушек в трех возрастных категориях) пройдут в одном регионе — в Нижегородской области.
Организаторы соревнований — Российский футбольный союз (РФС), Ассоциация мини-футбола России (АМФР), Федерация футбола Нижегородской области, Биохимический холдинг „Оргхим“, который, начиная с сезона 2017/2018, является Титульным спонсором Всероссийских соревнований среди юношей и девушек.
Турниры юношей проходят в Городецком районе на базе отдыха „Изумрудное“. Соревнования девушек — в Городце (2004-2005 гг.р.) и Володарске (2000-2001 и 2002-2003 гг.р.).
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ ЮНОШЕЙ:
С 15 по 22 марта 2018 г. — 2002-2003 и 2004-2005 гг. р.
С 23 по 30 марта 2018 г. — 2000-2001 гг.р.
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ ДЕВУШЕК:
С 23 по 30 марта 2018 г. — 2004-2005 гг.р.
С 25 марта по 1 апреля 2018 г. — 2000-2001 и 2002-2003 гг.р.
»Оргхим — Первенство России» проводится в три этапа: на I этапе команды игроков спортивных школ 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 гг.р. выступают на территории Межрегиональных объединений РФС. II этап соревнований — это финалы федеральных округов РФ, где принимают участие команды-победительницы I этапа. На III этапе «Оргхим — Первенства» лучшие представители регионов оспаривают звание победителя во Всероссийском финале.
Финальные матчи и церемония награждения победителей в возрастных группах юношей 2002-2003 и 2004-2005 гг.р. пройдут 21 марта в 18.30 (база отдыха «Изумрудное»). В мероприятии примет участие делегация Ассоциации мини-футбола России во главе с Президентом АМФР Э. Г. Алиевым.
С подробной информацией и расписанием матчей можно познакомиться на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России www.amfr.ru, на сайте Межрегионального футбольного союза «Приволжье», комитета по мини-футболу Федерации футбола Нижегородской области http://nnfootball.nagradion.ru. На этом же портале подробно освещается ход турнира, его результаты, статистическая информация, новости, включая информацию о торжественных церемониях открытия и закрытия турниров юношей 2000-2001 г.р. и девушек всех трех возрастов.
Нижегородская правда: последние новости
«Малышиада» пройдет в Нижегородской области Более четырех тысяч шведских болельщиков может приехать в Нижний Новгород во время ЧМ-2018 Посетила школьный музей и открыла спортивный зал. Что делала Светлана Хоркина в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018338
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение