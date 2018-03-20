Финальный этап Всероссийских соревнований «Оргхим — Первенство России по мини-футболу проходит в Нижегородской области

Финальный этап Всероссийских соревнований «Оргхим — Первенство России по мини-футболу проходит в Нижегородской области

Всероссийские соревнования „Оргхим — Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 2000-2005 г.р. сезона 2017-2018 гг. “

Финальный этап Всероссийских соревнований „Оргхим — Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 гг.р. сезона 2017-2018 гг. “ проходит в Нижегородской области.

С 15 марта по 1 апреля 2018 года за награды турнира поборются более 65 юношеских коллективов — победителей и призеров региональных этапов со всей России. Впервые в истории соревнований финалы с участием команд детско-юношеских спортивных школ (как среди юношей, так и среди девушек в трех возрастных категориях) пройдут в одном регионе — в Нижегородской области.

Организаторы соревнований — Российский футбольный союз (РФС), Ассоциация мини-футбола России (АМФР), Федерация футбола Нижегородской области, Биохимический холдинг „Оргхим“, который, начиная с сезона 2017/2018, является Титульным спонсором Всероссийских соревнований среди юношей и девушек.

Турниры юношей проходят в Городецком районе на базе отдыха „Изумрудное“. Соревнования девушек — в Городце (2004-2005 гг.р.) и Володарске (2000-2001 и 2002-2003 гг.р.).

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ ЮНОШЕЙ:

С 15 по 22 марта 2018 г. — 2002-2003 и 2004-2005 гг. р.

С 23 по 30 марта 2018 г. — 2000-2001 гг.р.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ ДЕВУШЕК:

С 23 по 30 марта 2018 г. — 2004-2005 гг.р.

С 25 марта по 1 апреля 2018 г. — 2000-2001 и 2002-2003 гг.р.

»Оргхим — Первенство России» проводится в три этапа: на I этапе команды игроков спортивных школ 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 гг.р. выступают на территории Межрегиональных объединений РФС. II этап соревнований — это финалы федеральных округов РФ, где принимают участие команды-победительницы I этапа. На III этапе «Оргхим — Первенства» лучшие представители регионов оспаривают звание победителя во Всероссийском финале.

Финальные матчи и церемония награждения победителей в возрастных группах юношей 2002-2003 и 2004-2005 гг.р. пройдут 21 марта в 18.30 (база отдыха «Изумрудное»). В мероприятии примет участие делегация Ассоциации мини-футбола России во главе с Президентом АМФР Э. Г. Алиевым.

С подробной информацией и расписанием матчей можно познакомиться на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России www.amfr.ru, на сайте Межрегионального футбольного союза «Приволжье», комитета по мини-футболу Федерации футбола Нижегородской области http://nnfootball.nagradion.ru. На этом же портале подробно освещается ход турнира, его результаты, статистическая информация, новости, включая информацию о торжественных церемониях открытия и закрытия турниров юношей 2000-2001 г.р. и девушек всех трех возрастов.