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«Прогресс» и «Тюмень» сыграли вничью в матче ЧР по мини-футболу
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«Прогресс» и «Тюмень» сыграли вничью в матче ЧР по мини-футболу 

Р-Спорт 5 часов назад
Глазовский «Прогресс» и «Тюмень» разошлись миром в матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, состоявшаяся в Глазове во вторник, завершилась со счетом 4:4.
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