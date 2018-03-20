«Прогресс» и «Тюмень» сыграли вничью в матче ЧР по мини-футболу

Глазовский «Прогресс» и «Тюмень» разошлись миром в матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча, состоявшаяся в Глазове во вторник, завершилась со счетом 4:4.