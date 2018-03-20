«Прогресс» свёл вничью первый матч с «Тюменью» в 16-м туре ЧР по мини-футболу

Глазовский «Прогресс» в первом матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу с «Тюменью» ушёл от поражения, уступая с разницей в два гола за 4 минуты до финального свистка. В среду, 21 марта, команды встретятся вновь.

На данный момент «Тюмень» занимает третье место в турнирной таблице, а «Прогресс» располагается на седьмой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 16-й тур. Первый матч «Прогресс» (Глазов) — «Тюмень» — 4:4 (1:2) Голы: Антошкин, 5 (0:1), Асланян, 9 (1:1), Антошкин, 9 (1:2), Букин, 32 (2:2), Абрамович, 39 (2:3), Мишарин, 42 (2:4), Оппер, 47 (3:4), Будин, 48 (4:4).