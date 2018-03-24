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Адриано: хотелось бы провести товарищеский матч между ФК и МФК «Спартак»
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Адриано: хотелось бы провести товарищеский матч между ФК и МФК «Спартак» 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий ФК «Спартак» Луис Адриано прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве красно-белых с мини-футбольной командой «Спартак».
«Каждый игрок когда-то играл в мини-футбол. Мне с друзьями очень нравилось это делать. Хоть это был и непродолжительный период в моей карьере, но он оказался важным и помог мне в развитии навыков обращения с мячом.
Я счастлив, что мы принимаем участие в событии объединения двух академий. Это важное событие, оно поможет ребятишкам, которые играют как в мини-футбол, так и в большой футбол. Мои поздравления авторам этой инициативы.
В истории есть хороший пример футболиста Фалькао (Алессандро Роза Виейра. — Прим. «Чемпионата»), который начинал в мини-футболе, а затем с блеском играл в большом футболе, дошёл до «Коринтианса». В Бразилии этот клуб — примерно как «Спартак». Роналдиньо тоже делал первые удары по мячу в мини-футболе, и только потом перешёл в футбол 11 на 11.
Хотелось бы провести товарищеский матч между футболистами мини-футбольного «Спартака» и нами. Это интересная фишка. Для нас, игроков «большого» «Спартака», это не проблема", — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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