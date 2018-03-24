Адриано: хотелось бы провести товарищеский матч между ФК и МФК «Спартак»

Нападающий ФК «Спартак» Луис Адриано прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве красно-белых с мини-футбольной командой «Спартак».

«Каждый игрок когда-то играл в мини-футбол. Мне с друзьями очень нравилось это делать. Хоть это был и непродолжительный период в моей карьере, но он оказался важным и помог мне в развитии навыков обращения с мячом.

Я счастлив, что мы принимаем участие в событии объединения двух академий. Это важное событие, оно поможет ребятишкам, которые играют как в мини-футбол, так и в большой футбол. Мои поздравления авторам этой инициативы.

В истории есть хороший пример футболиста Фалькао (Алессандро Роза Виейра. — Прим. «Чемпионата»), который начинал в мини-футболе, а затем с блеском играл в большом футболе, дошёл до «Коринтианса». В Бразилии этот клуб — примерно как «Спартак». Роналдиньо тоже делал первые удары по мячу в мини-футболе, и только потом перешёл в футбол 11 на 11.