«Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру» в первом матче финала Кубка России 

«Норильский никель» на домашней площадке Дворца спорта «Арктика» нанёс поражение команде «Газпром-Югра» из Югорска в первом финальном матче Кубка России по мини-футболу. В ходе матча хозяева дважды сравнивали счёт. Победный мяч на 44-й минуте забил Сергей Сергеев.
Ответный матч финала национального Кубка состоится 25 марта в Югорске.
Мини-футбол. Кубок России. Финал. Первый матч
«Норильский никель» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:2 (1:1).
Голы: Гончаров, 21, Сучилин, 34, Сергеев, 44 — Кайо, 3, Шаяхметов, 27.