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Нагорный стал вторым в многоборье на этапе КМ
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Российский гимнаст Нагорный стал вторым в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Россиянин Никита Нагорный завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в английском Бирмингеме.
21-летний спортсмен по итогам шести упражнений показал результат 84,731 балла. Победу одержал японец Сёго Нономура (84,797), бронза у англичанина Джеймса Холла (83,531).
Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях, также в его активе три золотые и одна бронзовая медали чемпионатов Европы.
Этап Кубка мира в Бирмингеме завершится в четверг.
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