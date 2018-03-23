21 марта финальной игрой на Кубок между футбольными командами «Деды» и «Зеленоград» закончилось открытое первенство Зеленограда по мини-футболу

Счёт в основное время матча был ничейный 4-4 и только серия пенальти выявила победителя, футбольную команду «Деды».

ОТЧЁТ

о проведении VII — городского открытого первенства

по мини-футболу (зал) 2017 — 2018 г. г.

среди сборных любительских команд ветеранов футбола 50 лет +.

Время проведения: ноябрь 2017 года по 21 марта 2018 года.

Место проведения: спортзал АНО СВЦ «Комплекс „Рекорд“, корп. 1637 А Участвовало в соревнованиях более 70 футболистов

Проведено 39 официальных матчей (игровой день — среда)

Матчи обслуживали судьи: Буринов О. М. ; Балашов А. А. ; Камкин А. Н. ;

Сапенский В. Д. ; Щекланов В. В. ; Завьялов И. А. ; Ветчинин А. Е. ; Чаплыгин С. В. ;

Соловьёв А. А. ; Санин Л. Г.

ВЕТЕРАНЫ — 50 ЛЕТ+ (7 первенство)

ЧЕМПИОНАТ

1. ф/к „Зеленоград“ (рук. Самойленко А. В.) — 42 очка;

ф/к „Деды“ (рук. Заболотный А. Н.)— 35 очков;

ф/к „Субмикрон“ (рук. Ветчинин А. Е.) — 25 очков;

ф/к „Факел“ (рук. Пастухов А. И.) — 1 очко.

Лучший вратарь чемпионата

Юшин Владимир — ф/к „Зеленоград“

Лучший бомбардир чемпионата

1. Хлебников Анатолий — 29 мячей (ф/к „Деды“)

2. Сурин Михаил — 18 мячей (ф/к „Субмикрон“)

3. Ахметжанов Роман — 16 мячей (ф/к „Зеленоград“)

КУБОК

ПОБЕДИТЕЛЬ — ф/к „ДЕДЫ“ (4-4, пен. 1-0)

ФИНАЛИСТ — ф/к „ЗЕЛЕНОГРАД“

Организаторы чемпионата города Зеленограда по мини-футболу среди ветеранов 50 лет + федерация футбола города Зеленограда, Государственное бюджетное учреждение „ФАВОРИТ“.